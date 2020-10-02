Американська співачка і авторка пісень Біллі Айліш випустила відеокліп на композицію "No Time To Die" ("Не час помирати"), яка є саундтреком до нового фільму про Джеймса Бонда.

Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.

У кліпі чорно-білі кадри з виконавицею змінюються кадрами з фільму про Бонда.

Саму пісню Біллі Айліш представила ще в лютому цього року і вперше наживо виконала на церемонії вручення музичних премій BRIT Awards у Лондоні.

Співавторами пісні є сама співачка та її брат – музикант Фіннеас О’Коннелл, повідомляє видання Rolling Stone.

За оркестрове аранжування відповідав Ханс Циммер.

18-річна Біллі Айліш стала наймолодшим виконавцем саундтрека до фільму про Джеймса Бонда за всю історію франшизи.

“Це божевілля – бути частиною цього в усіх сенсах. Для мене велика честь записати музичну тему до фільму, який є частиною такої легендарної серії”, – наголошувала співачка.

Стрічка “Не час помирати” (No Time To Die) стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента вп’яте виконає Деніел Крейг.

Варто відзначити, що прем’єру нового фільму про Бонда раніше відклали на сім місяців (з квітня на листопад 2020 року) через пандемію коронавірусу.