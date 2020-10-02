Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.
У кліпі чорно-білі кадри з виконавицею змінюються кадрами з фільму про Бонда.
Саму пісню Біллі Айліш представила ще в лютому цього року і вперше наживо виконала на церемонії вручення музичних премій BRIT Awards у Лондоні.
Співавторами пісні є сама співачка та її брат – музикант Фіннеас О’Коннелл, повідомляє видання Rolling Stone.
За оркестрове аранжування відповідав Ханс Циммер.
18-річна Біллі Айліш стала наймолодшим виконавцем саундтрека до фільму про Джеймса Бонда за всю історію франшизи.
“Це божевілля – бути частиною цього в усіх сенсах. Для мене велика честь записати музичну тему до фільму, який є частиною такої легендарної серії”, – наголошувала співачка.
Стрічка “Не час помирати” (No Time To Die) стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента вп’яте виконає Деніел Крейг.
Варто відзначити, що прем’єру нового фільму про Бонда раніше відклали на сім місяців (з квітня на листопад 2020 року) через пандемію коронавірусу.
- У травні 18-річна співачка Біллі Айліш опублікувала короткометражний фільм, в якому роздяглася на знак протесту проти дискримінації людей, що базується на тому, як виглядає їхнє тіло.
- У серпні співачка Біллі Айліш і музичний стрімінговий сервіс Spotify запустили проєкт під назвою “Лист у майбутнє”.
- Біллі Айліш готує до випуску документальний фільм, що розповідає про неї. Він вийде в лютому 2021 року.