Аудіо вже у вільному доступі.

Місяцем раніше творці “бондіани” заявляли про те, що саме Біллі Айлиш виконає саундтрек до нового фільму.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg — James Bond (@007) January 14, 2020

“It feels crazy to be a part of this in every way. To be able to score the theme song to a film that is part of such a legendary series is a huge honour. James Bond is the coolest film franchise ever to exist. I’m still in shock,” Billie Eilish #NoTimeToDie https://t.co/g6A1w8i10s — James Bond (@007) January 14, 2020

“Записати пісню для фільму з такої легендарної серії – це велика честь для мене. Джеймс Бонд – найкрутіша франшиза в історії кіно. Я все ще в шоці”, – поділилася враженнями співачка.

Наживо пісню Біллі Айлиш виконає вперше 18 лютого на церемонії вручення музичної премії Brit Awards в Лондоні.

“No Time To Die” by @billieeilish – the theme song for the 25th James Bond film is OUT NOW. Billie will perform the song at the 2020 @BRITs on 18 Feb accompanied by @FINNEAS, @HansZimmer and @Johnny_Marr #NoTimeToDie #Bond25 https://t.co/9myEfUVLsi pic.twitter.com/XVBPUbKYvk — James Bond (@007) February 14, 2020

Варто зазначити, що фільм “Не час помирати” (No Time To Die) стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента в п’ятий раз виконає Деніел Крейг.

Музику до фільму написали Ганc Ціммер і колишній гітарист The Smiths Джоні Марр.

В Україні прем’єра фільму запланована на 9 квітня 2020 року.

У пісні Айлиш “кричить про біль бути обманутою”.

“Чи було для всіх очевидно, що я закохалася в брехню? .. Тебе ніколи не було на моєму боці. Обмани мене один раз, обмани мене двічі … Тепер ти ніколи не побачиш, як я плачу. У мене просто немає часу вмирати”, – співає артистка.