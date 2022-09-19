Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він заявив про звільнення Білогорівки та попередив, що скоро деокупація Луганської області стане набирати обертів:
“Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини”.
Проте, також попередив, що цей процес буде значно тяжчим, ніж під час звільнення Харківської області: “за кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож “парадом” не зайдемо”.
Однак, додав Сергій Гайдай, місцеві жителі чекають на звільнення, а українська влада готується та відразу почне працювати в деокупованих громадах.
“Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією”, – наголосив він.
- У Луганській області провалилися плани з відновлення захоплених міст. Окупанти вирішили замість цього створити так званий “фонд оренди житла”.
- Через успішні дії ЗСУ у Харківській області окупанти стали будувати оборонні споруди у Луганській області. Через значні втрати особового складу росіяни продовжують примусово мобілізувати чоловіків.