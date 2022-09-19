Луганську Білогорівку зачищено від російських окупантів - вона повністю під контролем Збройних сил України.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він заявив про звільнення Білогорівки та попередив, що скоро деокупація Луганської області стане набирати обертів:

“Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини”.

Проте, також попередив, що цей процес буде значно тяжчим, ніж під час звільнення Харківської області: “за кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож “парадом” не зайдемо”.

Однак, додав Сергій Гайдай, місцеві жителі чекають на звільнення, а українська влада готується та відразу почне працювати в деокупованих громадах.

“Час і терпіння. Слідкуйте за офіційною інформацією”, – наголосив він.