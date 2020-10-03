Про це повідомляє БЕЛТА.

Так, міністерство закордонних справ країни розробило нову редакцію положення про порядок акредитації в Республіці Білорусь журналістів іноземних засобів масової інформації. У зв’язку з цим, влада проведе переакредитацію всіх іноземних ЗМІ.

“У зв’язку з прийняттям нового положення дія виданих раніше акредитаційних карток офіційно припиняється з 2 жовтня поточного року. З понеділка, 5 жовтня 2020 р., комісія з питань акредитації журналістів іноземних ЗМІ МЗС Білорусі почне роботу в новому складі. Прийом заявок онлайн ми також плануємо технічно відкрити з ранку в понеділок”, – зазначили в МЗС Білорусі.