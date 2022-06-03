Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко мав телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.
Під час розмови Лукашенко заявив, що Білорусь дозволить транзит зерна з України до портів Балтійського моря. Однак від додав, що це можливо лише у разі, якщо країні дозволять відвантажувати білоруські товари із цих портів.
“Зараз усі шукають логістичні шляхи розв’язання проблеми. Гаразд, можемо це обговорити. Ми не проти: везіть зерно через Білорусь, однак повинні бути компроміси”, – повідомив Лукашенко.
Відомо що Білорусь, один з найбільших у світі виробників калійних добрив, з 2021 року потрапила під санкції, через які було припинено експорт добрив через порти Балтійського моря.
За словами Лукашенка, зрив експорту зернових, а також добрив, нібито пов’язаний “із політикою, яку проводить Захід, а особливо – США”.
Раніше Антоніу Гутерріш повідомляв, що до про будь-які домовленості щодо експорту зерна говорити ще зарано, оскільки “той факт, що усе взаємопов’язано, ускладнює переговори”.
- Раніше повідомлялося, що Туреччина є однією з країн, які купують вкрадене росіянами українське зерно.
- Також стало відомо, що 100 000 тонн вкраденого українського зерна Росія вивезла до Сирії.