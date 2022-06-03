Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість транзиту українського зерна через територію країни до портів Балтійського моря.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Зазначається, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко мав телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Під час розмови Лукашенко заявив, що Білорусь дозволить транзит зерна з України до портів Балтійського моря. Однак від додав, що це можливо лише у разі, якщо країні дозволять відвантажувати білоруські товари із цих портів.

“Зараз усі шукають логістичні шляхи розв’язання проблеми. Гаразд, можемо це обговорити. Ми не проти: везіть зерно через Білорусь, однак повинні бути компроміси”, – повідомив Лукашенко.

Відомо що Білорусь, один з найбільших у світі виробників калійних добрив, з 2021 року потрапила під санкції, через які було припинено експорт добрив через порти Балтійського моря.

За словами Лукашенка, зрив експорту зернових, а також добрив, нібито пов’язаний “із політикою, яку проводить Захід, а особливо – США”.

Раніше Антоніу Гутерріш повідомляв, що до про будь-які домовленості щодо експорту зерна говорити ще зарано, оскільки “той факт, що усе взаємопов’язано, ускладнює переговори”.