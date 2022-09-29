В Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із РФ. Зазначається, що мобілізовані мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи ЗС РФ. На тлі поповнення, співвідношення "досвідчених" та "молодих" військових має скласти 1 до 5.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

Для розміщення, за даними розвідників, планується використати чинні військові фонди, а також цивільні приміщення і будівлі. Під ці потреби передають склади, ангари та інші приміщення покинутих сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. Відповідні вказівки було надано армії РБ та місцевим радам.

Після збільшення штату підрозділи використовуватимуть російську військову техніку зі складів на території Білорусі. Також планується посилення коштом техніки та озброєння, знятих зі зберігання на території РФ. Брак техніки для перевезення особового складу окупаційних військ планується поповнити шляхом мобілізації цивільних вантажних та легкових автомобілів.

Також влада РБ дала вказівку правоохоронним органам сприяти представникам зс РФ у мобілізації російських громадян, які нещодавно заїхали на територію країни.