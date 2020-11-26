Про це Макей заявив у четвер, 26 листопада, на брифінгу.
“На початковому етапі ми також підготували відповідний санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події. Звичайно, ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій, спрямованих проти білоруської держави”, – заявив Макей.
За словами глави білоруського МЗС, рішення України щодо приєднання до санкцій ЄС “не є самостійним”.
“Приєднання України до санкцій Євросоюзу – це чергове, на наш погляд, несамостійне рішення України, яке демонструє непослідовність політики наших південних сусідів. А якщо говорити відверто, ми розглядаємо це практично як насмішку над здоровим глуздом”, – сказав Макей.
- У п’ятницю, 20 листопада, Україна та ще шість країн приєдналися до санкцій Європейського союзу проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка та 40 чиновників.
- 2 жовтня Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. В опублікованому документі зазначено 44 особи, проте імена першої четвірки невідомі.
- Європейський Союз у п’ятницю, 6 листопада, офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб. Санкції введені в зв’язку з “жорстокими репресіями та залякуванням мирних демонстрантів”, які спостерігаються в Білорусі після президентських виборів.