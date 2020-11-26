Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Білорусь готова ввести санкції проти офіційних осіб України. На такі дії влада країни зважилася після того, як Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти низки білоруських чиновників.

Про це Макей заявив у четвер, 26 листопада, на брифінгу.

“На початковому етапі ми також підготували відповідний санкційний список стосовно низки офіційних осіб України. І будемо далі дивитися, як будуть розвиватися події. Звичайно, ми не будемо залишати без відповіді жодну з дій, спрямованих проти білоруської держави”, – заявив Макей.

За словами глави білоруського МЗС, рішення України щодо приєднання до санкцій ЄС “не є самостійним”.

“Приєднання України до санкцій Євросоюзу – це чергове, на наш погляд, несамостійне рішення України, яке демонструє непослідовність політики наших південних сусідів. А якщо говорити відверто, ми розглядаємо це практично як насмішку над здоровим глуздом”, – сказав Макей.