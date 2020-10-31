Білорусь із неділі, 1 листопада, тимчасово обмежує в'їзд іноземців та осіб без громадянства. Як причина називається ситуація з коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в Державному прикордонному комітеті Білорусі.

“З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в’їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон з метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19”, – йдеться в повідомленні.

Однак обмеження не поширюється “на осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт Мінськ”.

Крім того, є низка інших винятків. Так, обмеження не поширюється на:

1. Іноземців, які прямують за дипломатичними і службовими паспортами.

2. Голів і членів офіційних делегацій.

3. Іноземців, які надають міжнародну безоплатну допомогу Білорусі.

4. Водіїв транспортних засобів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, а також перевезень міжнародних поштових відправлень.

5. Членів екіпажів суден внутрішнього водного транспорту, поїзних бригад, локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення.

6. Іноземців, які є подружжям, батьками або дітьми громадян Республіки Білорусь.

7. Іноземців, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території Білорусі.

8. Іноземців, які мають дозвіл на роботу або підтверджуючі документи на здійснення трудової діяльності на території Білорусі.

9. Іноземців, які прямують до Білорусі через повідомлення про важку хворобу або про смерть близького родича.

10. Іноземців, які здійснюють перевезення стовбурових клітин, органів для трансплантації.

11. Громадян Росії, які прямують транзитом через територію Республіки Білорусь до РФ.

12. Іноземців, які прямують транзитом через територію Білорусі відповідно до Угоди між білоруським урядом і Кабінетом Міністрів України про спрощений порядок проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич – Чорнобильська АЕС працівниками, транспортними засобами та вантажами ЧАЕС і підприємств, які здійснюють діяльність в зоні відчуження (а також іноземними фахівцями, які працюють над проєктами щодо закриття ЧАЕС).

Громадяни Білорусі, іноземці, які є подружжям, батьками або дітьми білоруських громадян, а також іноземці з правом постійного проживання в Білорусі повинні після перетину кордону пройти обов’язкову самоізоляцію протягом 10 календарних днів (йдеться про прибуття з країн, “які включені до переліку держав з неблагополучною ситуацією з COVID-19”).