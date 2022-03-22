У Сполучених Штатах Америки та НАТО вважають, що Білорусь вживає необхідних заходів, аби "невдовзі" приєднатися до РФ в її війні проти України,

Про це інформує американський телеканал CNN із посиланням на високопосадовців США та НАТО.

Військовий посадовець НАТО заявив, що все більш “ймовірно”, що РБ вступить у конфлікт.

“Путін потребує підтримки, залучатиме будь-що”, – пояснив він.

Джерело з білоруської опозиції повідомило, що бойові підрозділи РБ готові найближчими днями перетнути кордон з Україною з тисячами віськових, готовими до вторгнення.

На думку цього джерела, це матиме менший військовий вплив, ніж геополітичний, враховуючи наслідки приєднання до війни іншої країни.

Високопоставлений представник розвідки НАТО окремо зазначив: Альянс вважає, що білоруський уряд “готує середовище, щоб виправдати білоруський наступ проти України”.

Минулого місяця в РБ проголосували за те, щоб дозволити країні постійно розміщувати як російські сили, так і ядерну зброю. Тоді американські посадовці наголосили, що ще не бачили жодних доказів того, що РФ переміщує ядерну зброю або готується до цього.

Проте нині не було жодних ознак того, що РБ наразі бере участь у бойових діях в Україні, а високопосадовець з оборони США зазначив, що Пентагон не бачив “будь-яких ознак того, що білоруси готуються в Україну, або що вони уклали будь-які угоди про це”.

У НАТО зауважили, що остаточне рішення щодо участі РБ у війні ще має бути прийняте в Москві, і поки що немає жодних ознак того, що білоруські сили беруть участь у боях в Україні.

“Справа не в тому, чого хоче Лукашенко. Питання таке: чи хоче Путін ще одну нестабільну країну в регіоні?! – пояснив посадовець.

Високопосадовець не став уточнювати, як саме РБ може втрутитися у війну. Зате сказав, що РФ може спробувати перекрити військову допомогу від НАТО, яка надходить в Україну від західного кордону.