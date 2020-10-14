Про це повідомили в пресслужбі Міністерства іноземних справ Білорусі.
У відомстві підкреслили, що указ Зеленського є “недружнім та дискримінаційним”. Зазначається, що таким чином Україна начебто втручається у внутрішні справи Білорусі, а указ українського президента підриває довіру у двосторонніх відносинах між державами.
В МЗС Білорусі пригрозили, що у разі відсутності реакції на ноту протесту будуть змушені вжити відповідні заходи для захисту національних інтересів. При цьому відомство підкреслило, що не планує переходити “червоні лінії”.
- Раніше Кабінет Міністрів прийняв рішення про спрощення порядку видачі посвідки на тимчасове проживання громадянам третіх країн, які можуть потрапити до України в безвізовому режимі. Це нововведення особливо актуальне для громадян Республіки Білорусь, фахівців в сфері ІТ-технологій, які щойно працевлаштувались в Україні, та членів їх сімей.