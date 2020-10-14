Міністерство закордонних справ Білорусі вручило ноту протесту українському послу Ігорю Кизиму через указ президента Володимира Зеленського про продовження терміну перебування білоруських IT-фахівців в Україні.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства іноземних справ Білорусі.

У відомстві підкреслили, що указ Зеленського є “недружнім та дискримінаційним”. Зазначається, що таким чином Україна начебто втручається у внутрішні справи Білорусі, а указ українського президента підриває довіру у двосторонніх відносинах між державами.

В МЗС Білорусі пригрозили, що у разі відсутності реакції на ноту протесту будуть змушені вжити відповідні заходи для захисту національних інтересів. При цьому відомство підкреслило, що не планує переходити “червоні лінії”.