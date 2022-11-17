Влада Білорусі шукає можливість налагодити на території країни виробництво складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм та перейти надалі на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

У Білорусі планують налагодити виробництво снарядів для ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Також з’ясовується можливість організації технологічного процесу збирання реактивних снарядів калібрів 122-мм, 220-мм і 300-мм з імпортних складових.

За даними розвідки, у зв’язку з цим 20-23 листопада заплановано візит білоруської делегації до Ірану. Перелік питань для обговорення з іранською стороною стосується усього циклу виробництва – від технології виплавки сталі для складових частин боєприпасів до фарбування снарядів та тари, що використовується для їхнього пакування.

Зазначимо, що на півночі України нині будують стіну на кордоні з Білоруссю, а у прикордонних з Росією областях українські позиції укріплюють фортифікаціями.

“На півночі кипить інша робота — тут зводять стіну на кордоні з Білоруссю”, – сказав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, зазначивши, що рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом — це інженерні загородження, які будують на Волині.

У такий спосіб вже облаштовано близько трьох кілометрів кордону, роботи тривають: “Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях”, — додав Тимошенко.

За його словами, фортифікаційні споруди облаштовують і в регіонах, які межують з Росією. Українські прикордонники мають “все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу”.