У серпні військово-повітряні сили та сили протиповітряної оборони Білорусі проведуть військові навчання, зокрема й на російському полігоні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Білорусі.

Відтак оперативно-тактичні навчання ВПС та військ ППО з бойовою стріляниною пройдуть у Білорусі та на території 185-го центру бойової підготовки Повітряно-космічних сил Російської Федерації.

Навчання будуть відбуватися у період з 9 по 25 серпня 2022 року. Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 до 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь. Натомість з 22 до 25 серпня – у межах території та повітряного простору російського полігону “Ашулук”.

У відомстві зазначили, що на навчання залучаються: особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти “Військова академія Республіки Білорусь”.

У повідомленні Міністерства оборони Білорусі зауважили, що метою цих військових навчань є підвищення злагодженості з’єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням.