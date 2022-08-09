Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Білорусі.
Відтак оперативно-тактичні навчання ВПС та військ ППО з бойовою стріляниною пройдуть у Білорусі та на території 185-го центру бойової підготовки Повітряно-космічних сил Російської Федерації.
Навчання будуть відбуватися у період з 9 по 25 серпня 2022 року. Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 до 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь. Натомість з 22 до 25 серпня – у межах території та повітряного простору російського полігону “Ашулук”.
У відомстві зазначили, що на навчання залучаються: особовий склад та озброєння, військова та спеціальна техніка від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти “Військова академія Республіки Білорусь”.
У повідомленні Міністерства оборони Білорусі зауважили, що метою цих військових навчань є підвищення злагодженості з’єднань та військових частин під час виконання завдань за призначенням.
- Раніше повідомлялося, що розвідники вважають, що білоруська армія не здатна на самостійний наступ без участі Росії. Оскільки, білоруси мають лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. Втім, час необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні.
- Нагадаємо, що у липні цього року у Білорусі почали проводити навчання із територіальними військами Жлобинського району, що біля кордону з Україною.
- Також у липні стало відомо про те, що влада Республіки Білорусь відкриває кордони для контрабанди товарів, які знаходяться під санкціями.