Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у понеділок, 20 лютого, що віддав розпорядження про формування нової добровольчої територіальної оборони, щоб усі вміли "володіти зброєю" і були готові відповісти на акт агресії та охороняти громадський порядок у мирний час.

Про це сповіщає Reuters.

“Ситуація непроста. Я не раз говорив: кожна людина повинна вміти поводитися зі зброєю, – сказав Лукашенко на засіданні Ради безпеки. – Принаймні для того, щоб захистити свою сім’ю, якщо знадобиться, свій дім, власну ділянку землі і, якщо потрібно, свою країну”.

Повідомляється, що Лукашенко, який рік тому дозволив Росії використати Білорусь для введення військ в Україну, часто заявляв, що його армія воюватиме лише у разі нападу на його республіку. Він також наголосив, що “досвід” в Україні спонукає його до додаткового захисту.

За його словами, у разі акту агресії відповідь буде “швидкою, жорсткою і адекватною”. Міністр оборони Віктор Хренін заявив, що в силах територіальної оборони буде 100 – 150 тисяч добровольців, а за потреби і більше. Воєнізовані формування було б ідеально мати у кожному селі та місті.

Зазначено, що Лукашенко, який найдовше керував Білоруссю – протягом 28 років, залежить від Росії політично та економічно. Підтримка російського президента Володимира Путіна допомогла йому пережити масові продемократичні протести у 2020 році.

“Елементи холодної війни: гонка озброєнь і ядерний шантаж з боку лідерів окремих західних держав повернулися на сучасний міжнародний порядок денний”, – зауважив Лукашенко.

Крім того, додається, що Європейський Союз та Сполучені Штати наклали на Білорусь санкції на мільярди доларів через її підтримку війни Росії проти України.