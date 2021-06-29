Про це повідомляють на сайті організації.
В організації пояснили, що таке рішення запропонували за результатами розгляду спеціального звіту, підготовленого комітетом із ризиків, у якому наголошують на “невизначеності щодо дипломатичних відносин та обмежень на міжнародні поїздки стосовно Білорусі”.
World Athletics уже веде переговори з альтернативними містами – організаторами цього заходу і планує оголосити нове місце проведення до 29 липня.
Також наголошують, що World Athletics “довіряє місцевому оргкомітету та Білоруській федерації легкої атлетики, які зробили велику роботу, щоб провести цей захід, і шкодує, що склалися обставини, які призвели до такого рішення”.
Чемпіонат світу мали проводити в Мінську у 2020 році, але через пандемію його перенесли на 23–24 квітня 2022 року.
Як сповіщалося, у зв’язку з введеними Європейським Союзом Білорусь оголосила, що зупиняє свою участь у Східному партнерстві. Це зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.
- В червні Європейський союз запровадив нові санкції проти білоруських посадовців. Обмежувальні заходи застосовані до членів родини невизнаного президента Олександра Лукашенка, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. У списку санкцій опинилися 78 фізичних та 8 юридичних осіб.
- Серед них 7 фізичних і 1 юридична особа, що пов’язані з примусовою і незаконною посадкою в Мінську літака Ryanair, який прямував з Атен до Вільнюса з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту. Серед осіб, що потрапили під санкції — середній син Олександра Лукашенка Дмитро та дружина старшого сина Олександра Лукашенка Лілія.