Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) заявила про скасування проведення командного чемпіонату світу зі спортивної ходьби 2022 року в Мінську.

Про це повідомляють на сайті організації.

В організації пояснили, що таке рішення запропонували за результатами розгляду спеціального звіту, підготовленого комітетом із ризиків, у якому наголошують на “невизначеності щодо дипломатичних відносин та обмежень на міжнародні поїздки стосовно Білорусі”.

World Athletics уже веде переговори з альтернативними містами – організаторами цього заходу і планує оголосити нове місце проведення до 29 липня.

Також наголошують, що World Athletics “довіряє місцевому оргкомітету та Білоруській федерації легкої атлетики, які зробили велику роботу, щоб провести цей захід, і шкодує, що склалися обставини, які призвели до такого рішення”.

Чемпіонат світу мали проводити в Мінську у 2020 році, але через пандемію його перенесли на 23–24 квітня 2022 року.

Як сповіщалося, у зв’язку з введеними Європейським Союзом Білорусь оголосила, що зупиняє свою участь у Східному партнерстві. Це зовнішньополітична ініціатива ЄС, яка поширюється на шість східноєвропейських сусідів ЄС – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну.