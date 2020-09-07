Міністерство оборони Білорусі привело у вищий ступінь бойової готовності 1868 у артилерійську базу озброєння, 969-ю базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

“У ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних Сил у вищий ступінь бойової готовності приводяться 1868 я артилерійська база озброєння, 969-я база резерву танків і 3620-а артилерійська база озброєння”, – йдеться у повідомленні.

Також в міністерстві зазначили, що заходи перевірки включають в себе призов військовозобов’язаних із запасу і бойове злагодження підрозділів.

“Завершиться перевірка участю військових частин в командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами і організаціями технічного забезпечення”, – повідомили в Міноборони Білорусі.

Що відбувається в Білорусі?

У Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Крім того, експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту.