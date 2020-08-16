Міністерство оборони Білорусі оголосило військові навчання в Гродненській області біля кордону з Литвою.

Про це йдеться у повідомленні відомства у Telegram.

У маневрах візьмуть участь зенітно-ракетні війська, танкові і механізовані батальйони.

“З 17 по 20 серпня у відповідності до плану підготовки Збройних Сил на військових полігонах і окремих ділянках місцевості пройде ряд тактичних навчань з батареями реактивних дивізіонів з висуненням на ділянку місцевості поблизу Острівця, полігони “Гожський” і “Неман”, – поінформували у міністерстві.

Повідомляється також, що підрозділи зенітних ракетних полків вже заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках охорони державного кордону.

Нагадаємо, ще 15 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська в Гродно.

ДОВІДКА. Гродно – місто в Білорусі, адміністративний центр Гродненської області. Місто розташоване в західній частині області, поблизу кордону з Польщею і Литвою (в 15 і 30 км відповідно).