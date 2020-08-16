Про це йдеться у повідомленні відомства у Telegram.
У маневрах візьмуть участь зенітно-ракетні війська, танкові і механізовані батальйони.
“З 17 по 20 серпня у відповідності до плану підготовки Збройних Сил на військових полігонах і окремих ділянках місцевості пройде ряд тактичних навчань з батареями реактивних дивізіонів з висуненням на ділянку місцевості поблизу Острівця, полігони “Гожський” і “Неман”, – поінформували у міністерстві.
Повідомляється також, що підрозділи зенітних ракетних полків вже заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони в рамках охорони державного кордону.
Нагадаємо, ще 15 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників з Вітебська в Гродно.
ДОВІДКА. Гродно – місто в Білорусі, адміністративний центр Гродненської області. Місто розташоване в західній частині області, поблизу кордону з Польщею і Литвою (в 15 і 30 км відповідно).
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- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі опозиційний кандидат Світлана Тихановська ініціювала створення координаційної ради “для забезпечення трансферу влади”.
- Олександр Лукашенко заявив, що не потребує міжнародного посередництва для врегулювання ситуації в країні. Він також повідомив про свою домовленість із російським лідером Володимиром Путіним — РФ при першому запиті надасть всебічну допомогу “щодо забезпечення безпеки Білорусі”.