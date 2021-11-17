Про це державному агентству БЕЛТА повідомили у пресслужбі відомства.
З 18 листопада Білорусь припинить постачання електроенергії до України відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин.
“Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей”, – заявили у міненерго РБ.
Нагадаємо, що 2 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії до України. Це відбувалося у “аварійному режимі”, а ініціатором цього стала саме “українська сторона”.
До цього Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що НКРЕКП не подовжила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ та допустив можливість постачання енергії з цих країн.
Заборона імпорту
Заборона на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ діяла з 26 травня 2021 року. Її ввели після затримання у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича. Строк дії був обмежений до 31 жовтня.
До цього Міністерство енергетики просило НКРЕКП обмежити імпорт електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичної спільноти (зокрема, Росії та Білорусі).
27 жовтня національна енергетична компанія “Укренерго” провела аукціон на право імпортувати електроенергію у листопаді 2021 року. Серед країн, в яких збираються купити електрику — Росія та Білорусь.
Напередодні цього невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що нещодавно до прем’єр-міністра країни “зверталися з України та просили електроенергію”.
- У лютому керівництво найбільших ТЕЦ звернулося до прем’єр-міністра з відкритим листом, в якому закликали припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а також скасувати штучні цінові обмеження на внутрішньому ринку.
- У березні президент Литви Гітанас Наусєда під час виступу у Верховній Раді України закликав українську владу не купувати електроенергію з Білоруської АЕС.