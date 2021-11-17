Міністерство енергетики Білорусі сповістило, що припинить постачання електроенергії до України.

Про це державному агентству БЕЛТА повідомили у пресслужбі відомства.

З 18 листопада Білорусь припинить постачання електроенергії до України відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин.

“Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей”, – заявили у міненерго РБ.

Нагадаємо, що 2 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії до України. Це відбувалося у “аварійному режимі”, а ініціатором цього стала саме “українська сторона”.

До цього Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що НКРЕКП не подовжила заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ та допустив можливість постачання енергії з цих країн.

Заборона імпорту

Заборона на імпорт електроенергії з Білорусі та РФ діяла з 26 травня 2021 року. Її ввели після затримання у Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича. Строк дії був обмежений до 31 жовтня.

До цього Міністерство енергетики просило НКРЕКП обмежити імпорт електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичної спільноти (зокрема, Росії та Білорусі).

27 жовтня національна енергетична компанія “Укренерго” провела аукціон на право імпортувати електроенергію у листопаді 2021 року. Серед країн, в яких збираються купити електрику — Росія та Білорусь.

Напередодні цього невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджував, що нещодавно до прем’єр-міністра країни “зверталися з України та просили електроенергію”.