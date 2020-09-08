Про це повідомляє Міноборони Білорусі.

“На навчаннях військовослужбовці відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом. Навчання” Слов’янське братство “проходять щороку на територіях країн-учасниць. Торік маневри проходили в Сербії, в цьому році вони пройдуть в Білорусі”, – пише пресслужба відомства.

Повідомляється, що прибуття учасників навчань в Білорусь заплановано з 10 по 15 вересня.