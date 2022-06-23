У Білорусі проводять розконсервацію військової техніки. Її можуть залучити для допомоги окупаційним військам РФ у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Нині відбувається будівництво військової інфраструктури на аеродромі Зябрівка. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова, таке надає підстави вважати, що на цій території розмістять російську техніку та війська.

Підрозділи противника зосереджують основні зусилля на недопущенні виходу ЗСУ в тил угруповання росіян, які діють на Слов’янському напрямку. У районі Байрак та Рубіжного ворог проводив повітряну розвідку.

На Слов’янському напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення. Зокрема вони спрямували зусилля на виявлення слабких місць в обороні ЗСУ.

Росіяни намагаються створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Для цього у район Ізюма вони перемістили до двох танкових підрозділів. На Слов’янському напрямку вони планують застосувати важкі вогнеметні системи. Також ворог зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк.