Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Республіки Білорусь.
З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання із територіальними військами Жлобинського району.
У міноборони Республіки Білорусь зазначили, що метою цих навчань є оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання. А також вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління та у керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони.
Під час навчань білоруські територіальні війська планують відпрацювати: охорону та оборону об’єкта територіальної оборони та несення служби на контрольно-пропускному пункті під час участі у виконанні заходів воєнного стану
Раніше повідомлялося, що аналітики Інституту вивчення війни вважають: самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко, аби продемонструвати хоча б номінальну підтримку президенту РФ Володимиру Путіну, ймовірно, й надалі дозволятиме російським військам використовувати повітряний простір Білорусі у війні проти України.
- Окрім цього, у Білорусі спостерігається посилення авіатренувань відразу на 5 аеродромах, адже прибули російські пілоти й почалися тренування з десантування.
- Також у Гомельській області Білорусі, на військовому аеродромі “Зябровка” збільшилася кількість військової техніки. Зокрема, зенітно-ракетних комплексів С-400 “Тріумф”, а також з’явилися БМП і танки.
- Російські та білоруські спецслужби намагаються вербувати чиновників у Латвії. Вони розшукують агентів поблизу східного кордону ЄС та там, де дислокуються сили НАТО.