У Білорусі почали проводити навчання із територіальними військами Жлобинського району, що біля кордону з Україною.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Республіки Білорусь.

З 12 по 14 липня під керівництвом заступника голови Гомельського обласного виконавчого комітету проводиться командно-штабне навчання із територіальними військами Жлобинського району.

У міноборони Республіки Білорусь зазначили, що метою цих навчань є оцінка готовності посадових осіб сформованих військових частин територіальних військ виконати навчально-бойові завдання. А також вдосконалення навичок офіцерів запасу у роботі на пункті управління та у керівництві підлеглим особовим складом під час виконання завдань територіальної оборони.

Під час навчань білоруські територіальні війська планують відпрацювати: охорону та оборону об’єкта територіальної оборони та несення служби на контрольно-пропускному пункті під час участі у виконанні заходів воєнного стану

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