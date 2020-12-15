Про це заявив невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, інформує БелТА.

За його словами, Білорусь запланувала купівлю закордонної вакцини проти коронавірусу, налагоджує виробництво російської вакцини та готується до розробки власної вакцини. Лукашенко додав, що через деякий час коронавірус стане такою ж хворобою, як грип.

“Отже, нам потрібна буде вакцина. Треба розробити свою, фахівці є. Треба братися за це і не боятися. Там гроші, я подивився, невеликі: десь близько п’яти мільйонів рублів. І ми окупимо це, тільки треба швидко рухатися в цьому напрямку”, – заявив Лукашенко.

Наразі 5 млн рублів дорівнює 1,9 млн доларів. Ця сума дійсно невелика для розробки вакцин. Для порівняння, компанія Pfizer заявляла, що готова витратити понад 1 млрд доларів на розробку. Остаточна сума витрат наразі невідома.