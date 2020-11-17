Міністерство закордонних справ Білорусі у відповідь на введення нових санкцій Європейським союзом і Канадою проти білоруської влади і особисто невизнаного президента Олександра Лукашенка дзеркально розширило санкційний список.

Про це повідомляє агентство БелТА.

При цьому санкційний список білоруське МЗС не опублікувало “в рамках дипломатичної коректності”.

“Ми не давали приводів, не пов’язані ніякими зобов’язаннями й не підписували ніяких документів з європейськими бюрократами, які б поставили під сумнів суверенітет Білорусі. Не потрібно намагатися виміряти нас іншим аршином. При наступному нападі пекучого бажання зайнятися в нашій країні радикальним місіонерством прохання брати до уваги саме цю обставину”, – заявили у відомстві.

Там зазначили, що у санкцій немає перспектив, і для обох сторін вони матимуть лише негативний ефект.