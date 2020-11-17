Про це повідомляє агентство БелТА.
При цьому санкційний список білоруське МЗС не опублікувало “в рамках дипломатичної коректності”.
“Ми не давали приводів, не пов’язані ніякими зобов’язаннями й не підписували ніяких документів з європейськими бюрократами, які б поставили під сумнів суверенітет Білорусі. Не потрібно намагатися виміряти нас іншим аршином. При наступному нападі пекучого бажання зайнятися в нашій країні радикальним місіонерством прохання брати до уваги саме цю обставину”, – заявили у відомстві.
Там зазначили, що у санкцій немає перспектив, і для обох сторін вони матимуть лише негативний ефект.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз 6 листопада офіційно ввів персональні санкції проти невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина і ще 13 білоруських посадових осіб.