Про це повідомляє підконтрольне білоруське видання БЕЛТА.
Олександр Лукашенко зазначив, що навчання планувалися з грудня 2021 року. Вони відбудуться на західних рубежах Росії та на південному фланзі Білорусі. Станом на 17 січня міністри оборони опрацювали задум спільного навчання збройних сил. За його словами, заходи потрібно провести “солідно” на “білоруському балконі”.
“Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось”, — додав самопроголошений президент.
- Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ, яким затвердив План кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у військових навчальних закладах іноземних держав у 2022 році.
- Також Україна та Агенція НАТО з комунікації та інформації (NCI Agency) підписали оновлений меморандум про продовження спільної роботи над технологічними проєктами.
- До Києва 17 грудня прибула двопартійна делегація Конгресу США. Американські сенатори зустрілися з главою МЗС Дмитром Кулебою, щоб висловити підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.