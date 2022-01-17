Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про позапланові спільні військові навчання з Російською Федерацією. Заходи на лютий заплановані для протистояння Польщі, Україні та країнам Прибалтики.

Про це повідомляє підконтрольне білоруське видання БЕЛТА.

Олександр Лукашенко зазначив, що навчання планувалися з грудня 2021 року. Вони відбудуться на західних рубежах Росії та на південному фланзі Білорусі. Станом на 17 січня міністри оборони опрацювали задум спільного навчання збройних сил. За його словами, заходи потрібно провести “солідно” на “білоруському балконі”.