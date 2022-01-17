Про це повідомляє підконтрольне білоруське видання БЕЛТА.

Олександр Лукашенко зазначив, що навчання планувалися з грудня 2021 року. Вони відбудуться на західних рубежах Росії та на південному фланзі Білорусі. Станом на 17 січня міністри оборони опрацювали задум спільного навчання збройних сил. За його словами, заходи потрібно провести “солідно” на “білоруському балконі”.

“Ми навчання планували розпочати у лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось”, — додав самопроголошений президент.