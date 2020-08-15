Уряд Білорусі сприйме введення санкцій з боку Європейського союзу через протести в країні, як "кінець політики блоку щодо країни".

Про це заявив представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз в коментарі агентству “БелаПАН”.

Він пояснив, що Білорусь готова до діалогу з ЄС, але чекає відповідної реакції з боку блоку.

“Тому ключове питання зараз — чи є у ЄС політика щодо Білорусі. У нас є. Тому в будь-яких умовах, за будь-яких обставин ми налаштовані підтримувати спілкування і продовжувати нехай і складний, але діалог”, – сказав чиновник.

Згідно з даними Reuters, в Євросоюзі низка країн виступають за рішучу відповідь владі Білорусі, передусім Австрія, Німеччина і Швеція. Своєю чергою, Польща, Чехія, і країни Балтії виступають за посередництво на переговорах між білоруською опозицією і Лукашенком.

“Чорний список” може бути підготовлений і представлений на голосування до кінця цього місяця.

Євросоюз вперше ввів санкції проти Білорусі у 2004 році. В ЄС посилили їх у 2011 році через порушення прав людини та демократичних стандартів.

Багато санкцій були скасовані після того, як президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив політичних в’язнів у 2016 році. Але ембарго на поставки зброї зберігається (як і санкції відносно ряду осіб, пов’язаних зі зникненням кількох опозиційних активістів і журналіста).