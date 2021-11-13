Про це повідомило міністерство оборони Польщі у своєму профілі Twitter.
На оприлюдненому відео близько 25 осіб з боку Білорусі у військовій формі на чолі із командиром йдуть уздовж паркану з колючого дроту. Деякі озброєні.
W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo
— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 13, 2021
У районі Кузниці перебуває велика група мігрантів, які прибули туди у понеділок 8 листопада.
Прессекретар Підляського прикордонного загону Катаржина Зданович зазначила, що їхня кількість перевищила 1000 осіб.
За мігрантами стежать білоруські силовики. З понеділка було кілька спроб прориву кордону, зупинених польською владою.
Також поліція Підляського воєводства оприлюднила відео з гелікоптера про те, що відбувається біля кордону.
Widok na granicę z policyjnego śmigłowca @PolskaPolicja#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/GKDjeLQIeO
— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 12, 2021
Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС
З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.
З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.
- Детальніше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні читайте в матеріалі #Букв.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.
- Світова спільнота відреагувала на цю ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю.
- Агентство з безпеки кордонів ЄС Frontex повідомило, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триватиме ще довгий час.
- 9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали й повернули назад польські прикордонники.
- 11 листопада стало відомо, що Україна посилює охорону кордону із Білоруссю: його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліціянтів.
- П’ятий Президент України та лідер партії “Європейська солідарність” закликав найвище керівництво країни розгорнути війська на кордоні з Білоруссю через міграційну кризу.
- Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що “нормальний кордон” між Україною та Росією, а також Україною і Білоруссю відсутній, і що 10 ділянок будуть особливо охоронятися через можливість підходу мігрантів з Білорусі.