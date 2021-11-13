Озброєні білоруські силовики прибувають до польсько-білоруського кордону в районі пропускного пункту Кузниця.

Про це повідомило міністерство оборони Польщі у своєму профілі Twitter.

На оприлюдненому відео близько 25 осіб з боку Білорусі у військовій формі на чолі із командиром йдуть уздовж паркану з колючого дроту. Деякі озброєні.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

У районі Кузниці перебуває велика група мігрантів, які прибули туди у понеділок 8 листопада.

Прессекретар Підляського прикордонного загону Катаржина Зданович зазначила, що їхня кількість перевищила 1000 осіб.

За мігрантами стежать білоруські силовики. З понеділка було кілька спроб прориву кордону, зупинених польською владою.

Також поліція Підляського воєводства оприлюднила відео з гелікоптера про те, що відбувається біля кордону.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу запровадили надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.