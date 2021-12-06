Санкції Білорусі проти західних країн будуть оприлюднені найближчим часом, уже цього тижня.

Про це заявив прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко в інтерв’ю телеканалу “Білорусь 1”

“Найближчими днями будуть озвучені. Очевидно, одразу після вихідних днів. Ми не йдемо на те, щоб задіяти весь арсенал, хоча відповіді напрацьовані. Наступні заходи будуть не асиметричними, а симетричними “, – сказав Головченко.

Він наголосив, що це відповідь на дії ЄС, проте пообіцяв, що “заходи будуть вжиті абсолютно адекватні”.

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Раніше у ЄС оприлюднили п’ятий пакет персональних санкцій щодо Білорусі, до якого увійшли 17 фізосіб та 11 організацій, зокрема компанії “Білорусьнафта”, “Білшина”, “Гродно Азот”. Таким чином, загальна кількість фігурантів антибілоруських санкцій Євросоюзу зросла до 183 фізосіб та 26 організацій. Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС для фізичних осіб, а також заморожування рахунків фізосіб та організацій.

Паралельно санкції щодо Білорусі розширили США, Велика Британія і Канада.