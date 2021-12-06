Про це заявив прем’єр-міністр Білорусі Роман Головченко в інтерв’ю телеканалу “Білорусь 1”
“Найближчими днями будуть озвучені. Очевидно, одразу після вихідних днів. Ми не йдемо на те, щоб задіяти весь арсенал, хоча відповіді напрацьовані. Наступні заходи будуть не асиметричними, а симетричними “, – сказав Головченко.
Він наголосив, що це відповідь на дії ЄС, проте пообіцяв, що “заходи будуть вжиті абсолютно адекватні”.
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Раніше у ЄС оприлюднили п’ятий пакет персональних санкцій щодо Білорусі, до якого увійшли 17 фізосіб та 11 організацій, зокрема компанії “Білорусьнафта”, “Білшина”, “Гродно Азот”. Таким чином, загальна кількість фігурантів антибілоруських санкцій Євросоюзу зросла до 183 фізосіб та 26 організацій. Санкції передбачають заборону на в’їзд до ЄС для фізичних осіб, а також заморожування рахунків фізосіб та організацій.
Паралельно санкції щодо Білорусі розширили США, Велика Британія і Канада.
- 4 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує кризу на польсько-білоруському кордоні як спосіб відвернути увагу від свого посягання на територіальну цілісність України.
- 2 грудня білоруська сторона з пневматичної зброї обстріляла прожекторні щогли на польському боці кордону.
- Нагадаємо, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Сполучені Штати Америки, використовуючи Польщу, країни Балтії, Україну та міграційну кризу на кордоні Білорусі, хочуть розв’язати тут війну.
- Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до ЄС, якщо Польща закриє кордон
- Стіну на польсько-білоруському кордоні влада Польщі планує будувати у три зміни, аби якомога швидше зупинити пересування нелегалів.
- 22 листопада Берлін відхилив пропозицію Олександра Лукашенка відкрити кордони для двох тисяч мігрантів, які зараз перебувають на території Білорусі.