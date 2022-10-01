Республіка Білорусь вздовж кордону розгорнула до семи батальйонно-тактичних груп, крім того, вже майже пів року тривають систематичні навчання на її території.

Про це розповів командувач об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Нам відомо, що Білорусь є союзником РФ в агресії проти нашої країни. З повітряного простору Білорусі завдавались бомбові та ракетні удари по території нашої держави. Крім цього, вздовж державного кордону Білорусі утримуються до семи батальйонно-тактичних груп. Вже майже пів року тривають систематичні навчання на території Республіки Білорусь, до яких залучені як їхні збройні сили, так і інші складові їхнього сектору безпеки”, – зауважив Сергій Наєв.

Крім того, він зазначив, що готується інфраструктура на території Білорусі. Зокрема, залізничне сполучення, а також аеродромна мережа, яка постійно готується до приймання нових підрозділів, можливо й Збройних сил РФ.

За словами Сергія Наєва, на цей час випадків щодо посилення з боку РФ на території Республіки Білорусь не помічено. Проте він наголосив, що така загроза може відбутися у майбутньому.

Варто зазначити, що невизнаний президент РБ Олександр Лукашенко заявив, що через Білорусь не буде завдано удару по військах РФ. Він також закликав “прикрити” кордон з Україною і, за необхідності, підіймати по тривозі військових і “народне ополчення”.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, не варто дорікати йому тим, що вони “збираються воювати в Україні”.

“Нам треба захистити свою вітчизну. І, що стосується підтримки Росії, ще раз підтверджую: через Білорусь – жодного удару в спину, в бік, збоку, з флангів по російських військах бути не повинно. І не буде”, – наголосив він.

Водночас Лукашенко нагадав, що вже доручав пропрацювати на практиці дії військових на кордоні з Україною з урахуванням “досвіду протидії”, а також щодо прикриття кордону.

За його словами, російсько-українська війна є “небезпечною ситуацією” для Білорусі, тому Лукашенко закликав підконтрольний уряд не боятись, а підіймати по тривозі не тільки армію, а й “народне ополчення”, яке нібито формується у Білорусі.