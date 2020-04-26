Про це повідомляє авіакомпанії “Бєлавіа”.

“Відкриття цього рейсу посприяє налагодженню і зміцненню торговельно-економічних і культурних взаємин між білоруськими і австрійськими партнерами, а також з огляду на ситуацію, що склалася в світі полегшить повернення додому громадян обох країн. Рейс до Відня – це перший крок на шляху до повернення звичного укладу життя”, – зазначив генеральний директор авіакомпанії Анатолій Гусаров.

Польоти здійснюватимуться щодня в міжнародний аеропорт “Швехат” з вильотом з Мінська о 8:50 (по понеділках, середах, п’ятницях і неділях) і о 14:25 (по вівторках, четвергах і суботах). Зворотний виліт в аеропорт “Мінськ” планується о 10:45 (по понеділках, середах, п’ятницях і неділях) і о 16:15 (по вівторках, четвергах і суботах). Час у дорозі становитиме близько 2-х годин.

Вартість авіаквитків при покупці на сайті belavia.by в одну сторону складе від 69 євро, включаючи такси та збори, і від 146 євро – туди-назад.

“Справжня криза, викликана COVID-19, робить дуже сильний вплив на авіаційну і туристичну галузь по всьому світу. Однак минулі кризи, пов’язані зі спалахами атипової пневмонії (SARS), епідемією Ебола та терористичними актами 11 вересня 2001 року авіаційний бізнес пережив і став ще сильніше. Звичайно, це може зайняти деякий час, але я налаштований оптимістично і вважаю, що авіаційний бізнес відновиться, а нові рейси “Бєлавіа” до Відня стануть першим кроком у майбутнє”, – зазначив генеральний директор і керівник Віденського аеропорту Джуліан Джагер.