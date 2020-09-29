Про це повідомляє “БелТА”.
Посол Білорусі у Росії Володимир Семашко на пленарному засіданні VII Форуму регіонів Білорусі та РФ підтвердив журналістам, що діалог по дорожнім картам відновився.
“Було 30 карт, 28 з половиною з них погоджено. Були якісь моменти щодо ціни на газ і компенсації податкового маневру по нафті. Ці карти вимагають більш детального обговорення, решта все погоджено. Там якісь терміни були? Ми повинні були ввести певні норми, міжурядової угоди з 1 січня 2020 року, а сьогодні вже, слава богу, жовтень настає. Все дещо зрушиться по часу”, – сказав Семашко.
- Раніше у керівництві Російської Федерації натякали на приєднання Білорусі в обмін на єдині ціни на енергоносії.
- У листопаді минулого року стало відомо, що Російська Федерація і Білорусь в рамках об’єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд.
- У жовтні в Мінську відбулася акція під назвою “мітинг за незалежність”. Кілька десятків учасників акції протестували проти можливої інтеграції з Росією.
- Раніше Олександр Лукашенко заявляв, що союз Білорусі та Росії може розвиватися лише на рівноправній основі, про об’єднання двох країн мови бути не може.