Білорусь відновила обговорення дорожніх карт по інтеграції з Росією в так звану Союзну державу.

Про це повідомляє “БелТА”.

Посол Білорусі у Росії Володимир Семашко на пленарному засіданні VII Форуму регіонів Білорусі та РФ підтвердив журналістам, що діалог по дорожнім картам відновився.

“Було 30 карт, 28 з половиною з них погоджено. Були якісь моменти щодо ціни на газ і компенсації податкового маневру по нафті. Ці карти вимагають більш детального обговорення, решта все погоджено. Там якісь терміни були? Ми повинні були ввести певні норми, міжурядової угоди з 1 січня 2020 року, а сьогодні вже, слава богу, жовтень настає. Все дещо зрушиться по часу”, – сказав Семашко.