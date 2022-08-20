Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки.
Білоруські працівники 558 авіаційного ремонтного заводу (місто Барановичі) періодично здійснюють відрядження у складі “виїзних груп” для проведення робіт з відновлення та введення в експлуатацію авіаційної техніки на 121 авіаційному ремонтному заводі (територія авіабази Кубинка).
В основному вони здійснюють ремонт на літаках типу МіГ-29 та його модифікаціях.
Спеціалісти ЗС Білорусі здійснюють роботи щодо їх зняття зі зберігання та розконсервації, аби надалі використовувати у війні проти України.
Зауважимо, що відповідний контракт про роботи офіційно підписаний урядом РФ і МО Білорусі.
- За даними розвідки, 24 серпня російські окупанти планують влаштувати “судилище” у тимчасово окупованому Маріуполі над військовополоненими “Азовсталі”.
- Україна має достатній “запас” російських полонених для проведення обміну. Натомість Російська Федерація не має зацікавленості до деяких груп російських військовополонених.