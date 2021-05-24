Влада Білорусі висилає з Мінська посла Латвії та весь персонал диппредставництва. В латвійському МЗС оголосили про аналогічні кроки у відповідь.

Про рішення вислати латвійських дипломатів оголосив сьогодні журналістам очільник МЗС Білорусі Володимир Макей, інформує білоруське державне агентство БЕЛТА.

Дипломатичний скандал розгорівся через прапор.

Так, цими днями в столиці Латвії Ризі проходить чемпіонат світу з хокею. З цієї нагоди в центрі міста встановлені прапори країн-учасниць турніру.

Сьогодні мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич замінили офіційний державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий (історичний національний прапор Білорусі). Як відомо, саме біло-червоно-білий прапор під час масових протестів використовували противники режиму Олександра Лукашенка.

Через інцидент із прапором посол Латвії Ейнарс Семаніс був викликаний до МЗС Білорусі. Йому сказали залишити територію Білорусі протягом доби.

Водночас усі інші співробітники посольства Латвії повинні залишити Білорусь протягом 48 годин. У дипмісії залишиться тільки один працівник для охорони будівлі.

“Послу запропоновано залишити Білорусь протягом 24 годин. Всьому дипломатичному і адміністративно-технічного складу посольства також запропоновано залишити Білорусь – протягом 48 годин. Залишити тут одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будівлею”, – повідомив журналістам Володимир Макей.

Коментуючи інцидент з прапором, він зазначив, що Мінськ “не може залишити подібні провокаційні дії без відповіді”.

На висилку дипломатів уже відреагували в МЗС Латвії. Так, у відповідь на дії Мінська Латвія також видворить білоруських дипломатів.

“Сьогодні, 24 травня, посол Латвії в Білорусі Ейнарс Семаніс був викликаний в МЗС Білорусі, де був ознайомлений із рішенням видворити дипломатів посольства Латвії в Мінську з країни. Посол повинен залишити Білорусь протягом 24 годин, своєю чергою інші дипломати – протягом 48 годин. У посольстві продовжить працювати один адміністративний працівник. Реагуючи на дії Білорусі, МЗС Латвії викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі, щоб проінформувати про ідентичні дії та про видворення білоруських дипломатів до моменту нормалізації відносин“, – наголошується в заяві латвійського міністерства.