Білоруська армія сьогодні проходитиме навчання поблизу кордону з Волинською областю. У такий спосіб созники РФ хочуть стримати перекидання українських військ на Схід.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

“Ми не можемо ігнорувати цю загрозу, тому змушені утримувати сильні угруповання на цьому напрямку. Сама ж армія Білорусі слабка, непрофесійна та невмотивована. Необхідно зважати, що білоруси — це нація, яка майже ніколи не воює. У них навіть гімн починається зі слів, що вони мирні люди”, – заявив Віктор Андрусів.

Також він зазначив, що серед білорусів є ті, хто на боці України. І важливо те, що в Білорусі є партизанський рух.

“Очікувати чогось особливого наразі немає підстав. Путін фактично анексував Білорусь, точніше Лукашенка. Це і пояснює ту ситуацію, яка є зараз. В умовах цієї анексії Лукашенко намагається якось підігравати Путіну”, – додав радник міністра внутрішніх справ.

Також він зауважив, що не варто очікувати якихось особливих дій партизанів на території Білорусі, адже там не має для цього сил.