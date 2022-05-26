Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.
“Ми не можемо ігнорувати цю загрозу, тому змушені утримувати сильні угруповання на цьому напрямку. Сама ж армія Білорусі слабка, непрофесійна та невмотивована. Необхідно зважати, що білоруси — це нація, яка майже ніколи не воює. У них навіть гімн починається зі слів, що вони мирні люди”, – заявив Віктор Андрусів.
Також він зазначив, що серед білорусів є ті, хто на боці України. І важливо те, що в Білорусі є партизанський рух.
“Очікувати чогось особливого наразі немає підстав. Путін фактично анексував Білорусь, точніше Лукашенка. Це і пояснює ту ситуацію, яка є зараз. В умовах цієї анексії Лукашенко намагається якось підігравати Путіну”, – додав радник міністра внутрішніх справ.
Також він зауважив, що не варто очікувати якихось особливих дій партизанів на території Білорусі, адже там не має для цього сил.
- У Білорусі заплановано проведення перевірки боєздатності збройних сил. Заходи відбудуться наприкінці травня у Брестській, Гродненській, Мінській, Могилевській та Вітебській областях.
- Загроза ракетних та авіаобстрілів України з території Білорусі знову зростає. Росіяни стягують до білорусько-українського кордону озброєння.
- Присутність білоруських військових біля кордону може стримати українських захисників від підтримки Донбасу. Білорусь раніше оголосила про розгортання сил спеціальних операцій уздовж кордону.