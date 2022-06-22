Поблизу українського кордону Білорусь встановила дерев'яні муляжі танків. У такий спосіб країна демонструє свою присутність.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

Міноборони Білорусі оголосило про “мобілізаційні навчання” з 22 червня по 1 липня. Вони триватимуть у Гомельській області, яка межує з Україною, додало білоруське провладне інформагентство “Белта”.

“З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев’яні муляжі танків”, – заявив Мотузяник.

До навчань залучать військовозобов’язаних запасу, бо комісаріати хочуть “відпрацювати” оповіщення та відправлення громадян у військові частини. Під час них планують залучити сили спеціальних операцій збройних сил Білорусі.