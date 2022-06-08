Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.
За розрахунками Bloomberg, продажі в Росію від торгових партнерів, які разом становили половину її імпорту у 2021 році, у квітні знизилися на 40% у порівнянні з минулим роком.
Навіть такі країни, як Китай, який не приєднався до запровадження санкцій проти Росії, скорочують постачання товарів.
Через те, що торгівля Росії з більшою частиною Європи припинилася, Білорусь стала одним із головних бенефіціарів.
Таким чином, експорт Білорусі до Росії різноманітних товарів у квітні зріс більш ніж на 100% у вартісному вимірі.
Але ще одна серйозна загроза чекає на Росію вже наступного місяця, коли п’ятий пакет санкцій Європейського Союзу повністю набуде чинності.
Наразі автомобільні заводи в Росії зупинилися через нестачу компонентів. Навіть звичайного паперу не вистачає, адже у виробників немає достатньої кількості відбілювача.
Нагадаємо, що через глобальну реакцію світу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій з РФ вийшли сотні транснаціональних компаній.
- Нагадаємо, що російська фармацевтична індустрія зіткнулася з нестачею обладнання через санкції західних компаній. Останні відмовляються постачати прилади та деталі для комплектування виробництва, зокрема хроматографічні колонки.
- Санкції проти РФ спричинилися до того, що на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Через зупинку експорту та низький попит усередині країни частина підприємств перебуває на межі закриття.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила про продовження підтримки України та про роботу над новими санкціями Євросоюзу.