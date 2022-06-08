Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

За розрахунками Bloomberg, продажі в Росію від торгових партнерів, які разом становили половину її імпорту у 2021 році, у квітні знизилися на 40% у порівнянні з минулим роком.

Навіть такі країни, як Китай, який не приєднався до запровадження санкцій проти Росії, скорочують постачання товарів.

Через те, що торгівля Росії з більшою частиною Європи припинилася, Білорусь стала одним із головних бенефіціарів.

Таким чином, експорт Білорусі до Росії  різноманітних товарів у квітні зріс більш ніж на 100% у вартісному вимірі.

Але ще одна серйозна загроза чекає на Росію вже наступного місяця, коли  п’ятий пакет санкцій Європейського Союзу повністю набуде чинності.

Наразі автомобільні заводи в Росії зупинилися через нестачу компонентів. Навіть звичайного паперу не вистачає, адже у виробників немає достатньої кількості відбілювача.

Нагадаємо, що через глобальну реакцію світу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій з РФ вийшли сотні транснаціональних компаній.

  • Нагадаємо, що російська фармацевтична індустрія зіткнулася з нестачею обладнання через санкції західних компаній. Останні відмовляються постачати прилади та деталі для комплектування виробництва, зокрема хроматографічні колонки.
  • Санкції проти РФ спричинилися до того, що на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції. Через зупинку експорту та низький попит усередині країни частина підприємств перебуває на межі закриття.
  • Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила про продовження підтримки України та про роботу над новими санкціями Євросоюзу.