Через санкції проти РФ унаслідок повномасштабного вторгнення на територію України, у Росії значно скоротилися обсяги імпорту. Саме тому Білорусь вперше випередила Німеччину за вартістю експорту до Росії.

Про це повідомляє ділове видання Bloomberg.

За розрахунками Bloomberg, продажі в Росію від торгових партнерів, які разом становили половину її імпорту у 2021 році, у квітні знизилися на 40% у порівнянні з минулим роком.

Навіть такі країни, як Китай, який не приєднався до запровадження санкцій проти Росії, скорочують постачання товарів.

Через те, що торгівля Росії з більшою частиною Європи припинилася, Білорусь стала одним із головних бенефіціарів.

Таким чином, експорт Білорусі до Росії різноманітних товарів у квітні зріс більш ніж на 100% у вартісному вимірі.

Але ще одна серйозна загроза чекає на Росію вже наступного місяця, коли п’ятий пакет санкцій Європейського Союзу повністю набуде чинності.

Наразі автомобільні заводи в Росії зупинилися через нестачу компонентів. Навіть звичайного паперу не вистачає, адже у виробників немає достатньої кількості відбілювача.

Нагадаємо, що через глобальну реакцію світу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій з РФ вийшли сотні транснаціональних компаній.