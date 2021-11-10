Найвище керівництво Білорусі заговорило про визнання анексії Криму. Міністерство закордонних справ України погрозило наслідками для двосторонніх відносин.

Про це повідомляють #Букви

У середу, 10 листопада, очільник МЗС Білорусії Володимир Макей в інтерв’ю російському пропагандистському виданню “РИА Новости” назвав Крим частиною Росії.

“Позиція Білорусії щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Виходьмо з цього”, — сказав він.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що офіційно Білорусь підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Зміна позиції, кажуть в МЗС, позначиться на двосторонніх відносинах.

“Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до невиправних наслідків для українсько-білоруських відносин. Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права”, — зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі #Буквам.