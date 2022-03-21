Білорусь заявила, що відвела десант від українського кордону

Білорусь заявила, що відвела десант до пункту постійної дислокації. Зазначено, що військові виконали роботи з укріплення ділянок державної межі країни, тому вони повернулися з кордону України.

Про це повідомляє білоруське видання MotolkoHelp.

Міноборони Білорусі вивели війська 21 березня. Повернулися до пункту постійної дислокації військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Видання додало, що через це у Бресті частково перекрито рух

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про можливу загрозу наступу з Білорусі на Волинський напрямок. Тоді Збройні Сили наголосили, що українські військові готові давати відсіч.

Заступниця міністра оборони Гання Маляр зазначала під час телемарафону, що після заяв, що Білорусь може вдертися до України серед військових білорусів зростав рівень небажання виконувати розпорядження. Аби не виконувати злочинні накази їм пропонували здатися у полон. Наразі терени країни використовує РФ для здійснення бойових дій.

“Але є позиція військових білорусів. І серед них вже зріє страх і небажання виконувати це розпорядження, якщо воно буде, тому що вони вже бачать, що тут відбувається. У них потроху руйнується міф про непереможну російську армію. Вони вже починають усвідомлювати, що насправді виконання такого наказу – це вчинення воєнного злочину”, – сказала Маляр.