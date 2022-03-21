Білорусь заявила, що відвела десант від українського кордону

Про це повідомляє білоруське видання MotolkoHelp.
Міноборони Білорусі вивели війська 21 березня. Повернулися до пункту постійної дислокації військовослужбовці 38-ї Брестської окремої гвардійської десантно-штурмової бригади. Видання додало, що через це у Бресті частково перекрито рух
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про можливу загрозу наступу з Білорусі на Волинський напрямок. Тоді Збройні Сили наголосили, що українські військові готові давати відсіч.
Заступниця міністра оборони Гання Маляр зазначала під час телемарафону, що після заяв, що Білорусь може вдертися до України серед військових білорусів зростав рівень небажання виконувати розпорядження. Аби не виконувати злочинні накази їм пропонували здатися у полон. Наразі терени країни використовує РФ для здійснення бойових дій.
Armored personnel carriers are moving in Brest
This morning it was reported that soldiers of the 38th brigade of the Armed Forces of Belarus are returning to their points of permanent deployment from a planned field activity.
Traffic is partially blocked in the city because of it pic.twitter.com/qCQ5FiX7IC
— MotolkoHelp (@MotolkoHelp) March 21, 2022
- Нагадаємо, Білоруси вдаються до актів “рейкового спротиву”, зупиняючи російські поїзди на території Білорусі.
- Генштаб ЗСУ повідомив актуальну інформацію щодо втрат ворога. Також у Генштабі зауважили, що бачать ознаки підготовки збройних сил Білорусі до вторгнення в Україну.
- На польсько-білоруському кордоні відбулася акція протесту, учасники якої намагаються перекрити кордон для білоруських та російських вантажівок, що намагаються провезти на територію Білорусі та РФ товари з ЄС. #Букви поспілкувалися з координаторкою акції Іриною Земляною.
- Народна депутатка України від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко повідомила, що російські загарбники 11 березня завдали авіаудару по території Республіки Білорусь. Авіаударів завдали з території України.