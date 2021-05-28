Про це поінформували в Міністерстві економіки України з посиланням на “оперативну інформацію”.

Йдеться про перелік українських товарів, яких торкнеться ліцензування: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, шкільні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі.

Відповідне рішення було затверджене постановою Ради міністрів Білорусі від 26 травня. Воно набере чинності через 10 днів після публікації та передбачено на 6 місяців.

У міністерстві наголосили, що “такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними”.

“Режим індивідуального ліцензування означає ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі”, – пояснили в Мінекономіки.

Наразі уряд України проводить консультації з виробниками “щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі”.

Як уточнив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, заходи з ліцензування імпорту, за оперативною інформацією, “пов’язані з торговими обмеженнями які накладалися раніше”.

При цьому він закликав не панікувати через повідомлення в Мережі, що Білоруська нафтова компанія, яка є експортером нафтопродуктів з Білорусі, може зупинити постачання бензину А-95 в Україну.

“Новини щодо бензину за оперативною інформацією пов’язані з технологічними процесами на виробництві білоруського виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі. Політика щодо диверсифікації постачань буде посилена. Але поки не піддавайтеся паніці. Звісно поява таких новин в один день живить конспірологічні теорії, але цього разу варто триматися раціонального розуміння ситуації. Прохання до всіх – не зв’язувати всі події до купи”, – зазначив Качка.