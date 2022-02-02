Міністерство закордонних справ Білорусі сповістило, що у відповідь на рішення уряду Литви про припинення транзиту білоруського калію Республіка запроваджує заборону на залізничний транзит через свою територію для групи товарів із Литви.

Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Як пояснив прессекретар, у МЗС Білорусі вважають рішення Литви щодо заборони транзиту білоруських товарів “гібридною атакою”, тож вони були “вимушені піти на заходи у відповідь”.

“Нами ухвалено рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, що прямують з Литви залізничним транспортом. Територією Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд доларів США щорічно” – зазначив Анатолій Глаз.

Він також додав, що білоруська сторона неодноразово пропонувала “консультації для врегулювання питання у правовому полі, щоб не “завдавати шкоди багатостраждальному литовському народу”. Проте отримала відмову від уряду Литви.

“В межах сучасних правил міжнародної торгівлі – це печерна дикість. Зробивши такий крок, влада Литви ще раз розписалася перед усім світом у своїй нецивілізованості і ненадійності як торговельного партнера”, – заявив прессекретар МЗС Білорусі.

У відомстві наголосили, що заборона набуде чинності з 7 лютого 2022 року.