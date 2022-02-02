Про це заявив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.
Як пояснив прессекретар, у МЗС Білорусі вважають рішення Литви щодо заборони транзиту білоруських товарів “гібридною атакою”, тож вони були “вимушені піти на заходи у відповідь”.
“Нами ухвалено рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, що прямують з Литви залізничним транспортом. Територією Республіки Білорусь таких вантажів перевозиться близько 1,5-1,6 млн тонн на суму понад 1 млрд доларів США щорічно” – зазначив Анатолій Глаз.
Він також додав, що білоруська сторона неодноразово пропонувала “консультації для врегулювання питання у правовому полі, щоб не “завдавати шкоди багатостраждальному литовському народу”. Проте отримала відмову від уряду Литви.
“В межах сучасних правил міжнародної торгівлі – це печерна дикість. Зробивши такий крок, влада Литви ще раз розписалася перед усім світом у своїй нецивілізованості і ненадійності як торговельного партнера”, – заявив прессекретар МЗС Білорусі.
У відомстві наголосили, що заборона набуде чинності з 7 лютого 2022 року.
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