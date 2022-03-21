Білоруси вдаються до актів "рейкового спротиву", зупиняючи російські поїзди на території Білорусі.

Про це заявив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.

“Білорусь — це земля партизанів. Наші герої зупиняють російські поїзди, завдають пошкоджень російському обладнанню. Також вони роздають листівки, аби білоруські військові не йшли до України”, – зазначив Вячорка.

Також він додав, що Україна переможе, а Білорусь буде звільнена.

Опозиціонер долучив до свого твіту мапу Білорусі, де позначені місця, в яких відбулися акти “рейкового спротиву” та дати цих подій.