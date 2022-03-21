Про це заявив радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак Вячорка.
“Білорусь — це земля партизанів. Наші герої зупиняють російські поїзди, завдають пошкоджень російському обладнанню. Також вони роздають листівки, аби білоруські військові не йшли до України”, – зазначив Вячорка.
Також він додав, що Україна переможе, а Білорусь буде звільнена.
Опозиціонер долучив до свого твіту мапу Білорусі, де позначені місця, в яких відбулися акти “рейкового спротиву” та дати цих подій.
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