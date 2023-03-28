Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що на Білорусь чекатимуть подальші санкції через наміри Росії розмістити на її території тактичну ядерну зброю.

Про це інформує Reuters.

За словами прем’єр-міністра Польщі, він веде щоденні переговори з іншими лідерами Європейського Союзу про запровадження одинадцятого пакета санкцій проти Росії, який міститиме більше заходів, спрямованих на Білорусь – близького союзника РФ.

“Цей крок, зроблений Росією… оголошення про розміщення ядерної зброї в Білорусі, безумовно, призведе до оголошення додаткових санкцій, рівень санкцій буде набагато суворішим для режиму Лукашенка”, – наголосив Матеуш Моравецький.

Також він зазначив, що Варшава розглядає можливість подальшого обмеження руху на кордоні з Білоруссю.

“Ми межуємо з Білоруссю і в межах наших двосторонніх відносин розглядаємо можливість посилення параметрів пасажирських і вантажних перевезень, щоб дати сигнал, що ми не приймаємо дії, які служать Росії в її агресії в Україні”, – підкреслив Моравецький.

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

За даними CNN, у РФ планують завершити будівництво спеціального сховища тактичної ядерної зброї в Білорусі до початку липня. За словами Путіна, Білорусь вже отримала від Москви ракетний комплекс малої дальності “Іскандер”, який може бути оснащений ядерними або звичайними боєголовками.

Також Білорусі вже допомогли переобладнати 10 літаків, щоб вони могли нести тактичні ядерні боєголовки. На початку квітня планується, що РФ почне навчати пілотів керувати переконфігурованими літаками.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході.

Зокрема, Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

“Ми не збираємося передавати контроль над ядерною зброєю. США не передають її своїм союзникам. Ми, по суті, робимо те саме, що (лідери США) робили протягом десятиліття”, – сказав Путін.

На державному телебаченні він заявив, що Москва збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку вона планує розмістити в сусідній Білорусі.

У США заявили, що немає ознак того, що Росія планує застосувати ядерну зброю. У Штатах планують продовжувати “стежити за наслідками”.