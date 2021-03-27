Про це повідомили організатори заходу.
Після того, як 10 березня представники Європейської мовної спілки звернулися до Белтелераліокомпаніі з проханням змінити стару пісню “Я навчу тебе” групи “Галаси ЗМеста” або поміняти її на іншу, оскільки в ній був знайдений політичний підтекст, білоруська сторона запропонувала іншу композицію.
Зазначається, що ЄВС знайшов і в новій пісні політичний підтекст.
“Оскільки Белтелерадіокомпанія не подала заявку протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні “Євробачення” в травні”, – йдеться в заяві.
Що відомо про білоруський гурт і пісню?
“Галаси ЗМеста” – білоруський музичний гурт з міста Барановичі (Брестська область). Його створили колишні “КВНщики”.
Всього в колективі 5 людй. Фронтмен гурту Дмитро Бутаков за освітою військовий перекладач. У студентські роки він виступав за команду КВН “Ескадрон гусар”.
Як повідомляє білоруське видання TUT.BY, проєкт “Галаси ЗМеста” з’явився восени 2020 року як відповідь на серпневі події – масові протести проти результатів президентських виборів.
Музиканти гурту не приховують своїх симпатій до режиму Олександра Лукашенка, виконують уїдливі пісні про протести в країні, лідерів білоруської опозиції і політичну ситуацію в Білорусі.
Пісня “Я навчу тебе”, з якою гурт планував виступити на “Євробаченні”, звучить російською мовою.
“Я навчу тебе танцювати під дудочку, / Я навчу тебе клювати на вудочку, / Я навчу тебе ходити по струночці, / Ти будеш усім задоволений, радий всьому”, – співається в приспіві.
Багато хто побачив у словах композиції політичний підтекст.
В офіційному Instagram пісенного конкурсу пост про учасників із Білорусі набрав чимало коментарів, в основному – негативних. Багато негативних коментарів і дизлайків було і під піснею “Я навчу тебе” на YouTube-каналі “Євробачення”. Композицію звідти вже видалили.
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