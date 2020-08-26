Громадяни Республіки Білорусь зможуть в'їхати в Україну попри закриття кордонів для іноземців до 28 вересня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, під час доповіді постанови про закриття кордонів для іноземців міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов звернув увагу на доручення президента Володимира Зеленського про підтримку громадян Білорусі в разі їх звернення з приводу перебування в нашій країні.

“У нас було доручення президента про підтримку громадян Білорусі в разі звернення їх щодо перебування. Я думаю, що в рамках закону цей прикордонний контроль може виконувати керівник Держприкордонслужби в разі, якщо таке звернення надійде”, – сказав він.

Своєю чергою, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уточнив, що в постанові цей виняток виписано.

“Дійсно, так, це підпадає під гуманітарні пункти, які ми тут прописали”, – сказав він.