Таке звернення розміщено на сайті БПЦ.

Священнослужителі впевнені, що протести можуть призвести до руйнувань.

“Вести про вуличні зіткнення, арешти і побиття свідчать про страждання величезної кількості невинних людей, залучених в протистояння, і змушують здригатися дітей, жінок і старих батьків. Якщо ми сьогодні всі разом не зупинимо протиборство, то доведемо країну до незворотних руйнівних наслідків”, – йдеться в зверненні.

Білоруська церква засудила безпідставні затримання і насильство.

“Категорично засуджуючи насильство, тортури, приниження, безпідставні затримання, екстремізм у всіх його формах і проявах, брехня і віроломство, закликаємо всіх, для кого дороги нашу Вітчизну, діти, рідні та близькі люди – зупинитися і припинити протистояння”, – заявили священнослужителі.