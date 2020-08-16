Таке звернення розміщено на сайті БПЦ.
Священнослужителі впевнені, що протести можуть призвести до руйнувань.
“Вести про вуличні зіткнення, арешти і побиття свідчать про страждання величезної кількості невинних людей, залучених в протистояння, і змушують здригатися дітей, жінок і старих батьків. Якщо ми сьогодні всі разом не зупинимо протиборство, то доведемо країну до незворотних руйнівних наслідків”, – йдеться в зверненні.
Білоруська церква засудила безпідставні затримання і насильство.
“Категорично засуджуючи насильство, тортури, приниження, безпідставні затримання, екстремізм у всіх його формах і проявах, брехня і віроломство, закликаємо всіх, для кого дороги нашу Вітчизну, діти, рідні та близькі люди – зупинитися і припинити протистояння”, – заявили священнослужителі.
- Після проведення виборів у Білорусі спалахнули масові протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.
- На другий день протестів, ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську.
- Сьогодні у Мінську до тисячі людей вийшли на провладний мітинг на підтримку президента Олександра Лукашенка на площі Незалежності.