Про це заявила член президії КС Марія Колесникова, повідомляє “Інтерфакс”.

“Факт передачі бойової зброї неповнолітньому вимагає перевірки і реакції компетентних органів, і ми просимо звернути на це увагу”, – сказала Колесникова.

Білоруське законодавство забороняє неповнолітнім володіти і користуватися вогнепальною зброєю, це карається виправними роботами на строк до двох років, арештом, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до семи років зі штрафом.