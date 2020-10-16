Опозиціонерка Світлана Тихановська подякувала Україні за стійку позицію щодо підтримки санкцій Європейського союзу проти низки білоруських чиновників. Також вона додала, що найближчим часом відвідає Київ.

Про це Тихановська повідомила в інтерв’ю білоруській службі Радіо Свобода.

Зокрема, політик подякувала за підтримку міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. Тихановська заявила про намір збудувати тісні партнерські взаємини з Україною, адже держава є для Білорусі “близькою історично та культурно”.

“Ми дуже раді, що Україна зайняла сильну позицію щодо Білорусі, особливо міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони готові підтримати санкції. Можливо, це буде окремий список, можливо, вони підтримають санкції, запроваджені ЄС. Це явний знак підтримки білоруського народу в боротьбі… На Заході мене часто запитують, чи розуміють росіяни білоруську мову, коли ви починаєте говорити. Відповідаю: “Ні, не розуміють, але українці нас зрозуміють. Ми розуміємо українську, вони розуміють нас”, – сказала Тихановська.

Опозиціонерка вже готується до візиту у Київ. За її словами, це станеться після місцевих виборів в Україні, які заплановані на 25 жовтня.