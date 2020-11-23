Про це повідомляється на сайті БПАЦ.

Під час служби в соборі святого Кирила Туровського в Торонто (Канада), в присутності віруючих архієпископ зачитав Архієрейське послання з оголошенням анафеми невизнаному президенту Олександру Лукашенку.

“Благочестивий білоруський народ зараз переживає непростий час, коли за наказом самозванця – колишнього президента Олександра Лукашенка, одержимого дияволом, – наші діти вбивають і знущаються над нашими братами і сестрами. Цей кат і його союзники здійснюють криваві розправи над мирним населенням на вулицях і в тюрмах в столиці Мінську і в різних містах багатостраждальної Білорусі, прославляючи і продовжуючи богобоязливий політику більшовиків, відкрито порушуючи Божі заповіді, руйнуючи пам’ятники “, – сказано в тексті.

Лукашенко названий диктатором, вбивцею і мучителем народів Білорусі.

“Церква – духовний і неполітичний інститут, навчальний паству боротися за правду, вона не може просто спостерігати геноцид білорусів, але повинна, згідно святому вченню Христа, бути совістю свого народу, змушуючи нас проголошувати наступне: силою, даною нам Богом, ми відокремлюємося від святої православної церкви і проголошуємо анафему колишньому президентові Олександру Лукашенку, який, хоча носить християнське ім’я і належить православній церкві тільки по народженню, забороняє йому входити в таємниці Христові, пам’ятати його в його повне покаяння перед церквою і білоруським народом “, – повідомляється в тексті анафеми.

Архієпископ закликав не підкорятися злочинним наказам Лукашенко і його оточення.

Білоруська православна автокефальна церква – назва декількох неканонічних релігійних організацій, що оголосили себе автокефальною церквою Білорусі та білоруської діаспори. C 1944 року – в еміграції.