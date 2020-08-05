На своїй сторінці у Twitter видання розмістило опитування “Який фільм найбільше цікавий?”.
Варіанти відповідей – “Самотній чоловік” або “Три жінки”, “Інший”, “Жоден”.
Таким чином під назвами фільмів вдалося сховати алюзію на чинного президента Олександра Лукашенка, а також кандидатку у президенти Світлану Тіхановську, до штабу якої входять ще дві жінки – представниці незареєстрованих кандидатів Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.
Понад 70% респондентів проголосували за “Трьох жінок”, 4,7% – за “Самотнього чоловіка”.
У країні з 2002 року для проведення і публікації соцопитування на тему суспільно-політичної ситуації, референдумів та виборів необхідна акредитація Білорусього Інституту соціології, білоруські ЗМІ, як правило, її не отримують. Порушення закону карається штрафом у дві тисячі євро.
- Вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня 2020 року. 14 травня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко подав у центральну виборчу комісію документи для участі в президентських виборах. Він балотується вшосте.
- Штаби трьох опозиційних білоруських політиків: Тіхановскої, Бабарика та Цепкала об’єдналися. Віктора Бабарика називали головним суперником Лукашенка в боротьбі за президентський пост. За інформацією опитування ЗМІ, за нього могли проголосувати до 50% білорусів. У червні Бабарика звинуватили у фінансових злочинах і заарештували, ЦВК Білорусі відмовив йому в реєстрації кандидатом в президенти.