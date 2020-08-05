На своїй сторінці у Twitter видання розмістило опитування “Який фільм найбільше цікавий?”.

Варіанти відповідей – “Самотній чоловік” або “Три жінки”, “Інший”, “Жоден”.

Таким чином під назвами фільмів вдалося сховати алюзію на чинного президента Олександра Лукашенка, а також кандидатку у президенти Світлану Тіхановську, до штабу якої входять ще дві жінки – представниці незареєстрованих кандидатів Віктора Бабарика та Валерія Цепкала.

Понад 70% респондентів проголосували за “Трьох жінок”, 4,7% – за “Самотнього чоловіка”.

У країні з 2002 року для проведення і публікації соцопитування на тему суспільно-політичної ситуації, референдумів та виборів необхідна акредитація Білорусього Інституту соціології, білоруські ЗМІ, як правило, її не отримують. Порушення закону карається штрафом у дві тисячі євро.