Правозахисні організації Білорусі внесли дівчину опозиційного журналіста, співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича Софію Сапега і ще чотирьох осіб до списку політв'язнів.

Про це правозахисний центр “Вясна”.

Окрім Сапега, до списку увійшли Олександр Храпко, Ігор Винокуров та неповнолітні Едуард Кудинюк і Олександр Винярський.

“Ми оцінюємо переслідування Олександра Храпко, Ігоря Винокурова, Едуарда Кудинюка, Олександра Вінярського, Софії Сапега, які були позбавлені волі та звинувачені за ч. 2 ст. 293 КК (“Масові заворушення”) і за ч. 1 ст. 342 КК (“Групові дії, що грубо порушують громадський порядок”), як політично мотивоване переслідування у зв’язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань та вираження своєї думки щодо оголошених результатів виборів Президента Республіки Білорусь і визнаємо їх політичними в’язнями”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим правозахисники вимагають від влади Білорусі:

Негайно звільнити з-під варти політв’язнів Олександра Храпко, Ігоря Винокурова, Едуарда Кудинюка, Олександра Вінярського, Софію Сапега і припинити їх кримінальне переслідування. Негайно звільнити всіх політичних в’язнів, а також громадян, затриманих у зв’язку з реалізацією свободи мирних зібрань в поствиборчий період, і припинити політичні репресії щодо громадян країни.

Нагадаємо, в неділю, 23 травня, літак компанії Ryanair, який летів з Атен до Вільнюса, перетинаючи повітряний простір Білорусі, раптово змінив курс і приземлився у Національному аеропорту Мінська. Після приземлення літака білоруські силовики затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Софію Сапегу. Детальніше про Романа Протасевича, обставини його затримання та реакцію світової спільноти на це — в матеріалі #Букв.

Правозахисники центру “Вясна” не виключали, що після затримання Протасевича катуватимуть.

24 травня після повідомлень про можливе потрапляння Протасевича до лікарні з’явилося відео, на якому затриманий опозиційний журналіст із ймовірними подряпинами на лобі розповів, що дає білоруським силовикам визнавальні свідчення. Дмитро Протасевич, батько затриманого, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, зізнається у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.