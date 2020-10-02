Про це повідомили у пресслужбі МЗС РФ.
Як повідомлялось раніше, 2 жовтня лідери Європейського союзу домовилися ввести санкції щодо чиновників режиму самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка. Білорусь вже відреагувала на санкції Європейського союзу та ввела свої у відповідь.
Білоруські санкції, згідно з заявою МЗС РФ, будуть діяти і на території цієї держави.
“Відповідно до союзницьких зобов’язань білоруський санкційний список у відповідь [на санкції ЄС], що набрав чинності з сьогоднішнього числа, починає автоматично застосовуватися і в Російській Федерації”, — йдеться в повідомленні.
На думку російської сторони, введення ЄС санкцій є проявом “тиску на білоруську владу, яка робить зусилля для нормалізації ситуації всередині країни”.
Примітно, що про які саме санкції, проти кого вони введені — досі невідомо.
- Раніше Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. Санкції не було введено проти самого Лукашенка, проте під них потрапили представники найвищого керівництва силових структур та Центрвиборчкому. В опублікованому документі зазначено 44 особи.
- Мінфін Сполучених Штатів Америки сьогодні ввів індивідуальні санкції проти голови міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших посадовців. У списку лише 8 прізвищ.
- Україна, за словами голови МЗС України Дмитра Кулеби, планує приєднатися до персональних санкцій, введених Європейським Союзом проти Білорусі.