Санкції, які Білорусь ввела проти Європейського Союзу у відповідь на заходи блоку, діятимуть також в Росії.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС РФ.

Як повідомлялось раніше, 2 жовтня лідери Європейського союзу домовилися ввести санкції щодо чиновників режиму самопроголошеного білоруського лідера Олександра Лукашенка. Білорусь вже відреагувала на санкції Європейського союзу та ввела свої у відповідь.

Білоруські санкції, згідно з заявою МЗС РФ, будуть діяти і на території цієї держави.

“Відповідно до союзницьких зобов’язань білоруський санкційний список у відповідь [на санкції ЄС], що набрав чинності з сьогоднішнього числа, починає автоматично застосовуватися і в Російській Федерації”, — йдеться в повідомленні.

На думку російської сторони, введення ЄС санкцій є проявом “тиску на білоруську владу, яка робить зусилля для нормалізації ситуації всередині країни”.

Примітно, що про які саме санкції, проти кого вони введені — досі невідомо.