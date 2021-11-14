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Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів до Польщі, – відео

Польські прикордонники впевнені, що білоруські силовики готують прорив нелегальних мігрантів через кордон до Польщі.

Неділя, 14 листопада 2021, 13:38

Про це у Twitter повідомляє Прикордонна служба Польщі.

“Після “тихої” ночі на околицях табору в Кузниці ми зараз спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми бачимо хвилювання серед мігрантів. Також є фургон для телетрансляції”, – йдеться у повідомленні прикордонників.

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Польські прикордонники кажуть, що намети мігрантів починають зникати.

“Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ від білоруських служб. Бачимо, що сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій у відповідь”, – зазначили у Прикордонній службі Польщі.

Нагадаємо, що 13 листопада ввечері до Польщі через кордон з Білоруссю потрапило 50 мігрантів з Близького Сходу.

Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС

З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.

З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

2 вересня через міграційну кризу було  запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.

Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.

Теги: Білорусь, нелегальні мігранти, Польща, прикордонники

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