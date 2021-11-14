Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів до Польщі, – відео

Про це у Twitter повідомляє Прикордонна служба Польщі.
“Після “тихої” ночі на околицях табору в Кузниці ми зараз спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми бачимо хвилювання серед мігрантів. Також є фургон для телетрансляції”, – йдеться у повідомленні прикордонників.
Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej
Польські прикордонники кажуть, що намети мігрантів починають зникати.
“Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ від білоруських служб. Бачимо, що сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій у відповідь”, – зазначили у Прикордонній службі Польщі.
W związku z plotkami kolportowanymi wśród migrantów, na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec.
Przeciwdziałamy niebezpiecznej prowokacji.
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— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021
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Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od 🇧🇾 służb. Widać, że strona 🇧🇾 przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021
Нагадаємо, що 13 листопада ввечері до Польщі через кордон з Білоруссю потрапило 50 мігрантів з Близького Сходу.
Ситуація на кордонах Білорусі з країнами ЄС
З весни стрімко зросла кількість спроб незаконного перетину білоруського кордону з Литвою, Латвією та Польщею мігрантами з Близького Сходу, Африки та інших регіонів. Євросоюз та його учасники певні, що це наслідок свідомих дій Білорусі у відповідь на санкції.
З початку року прикордонники зафіксували близько 30 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.
2 вересня через міграційну кризу було запроваджено надзвичайний стан у 183 населених пунктах провінцій Підляського та Люблінського воєводств, що прилягають до кордону з Білоруссю.
Європейська комісія висловила підтримку польській владі. Але речник Єврокомісії Петер Стано зазначив, що це питання відносин між двома країнами.
- Детальніше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні читайте в матеріалі #Букв.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.
- Світова спільнота відреагувала на цю ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю.
- Агентство з безпеки кордонів ЄС Frontex повідомило, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триватиме ще довгий час.
- 9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали й повернули назад польські прикордонники.
- 11 листопада стало відомо, що Україна посилює охорону кордону із Білоруссю: його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліціянтів.