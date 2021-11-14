Білоруські силовики готують великий прорив мігрантів до Польщі, – відео

Польські прикордонники впевнені, що білоруські силовики готують прорив нелегальних мігрантів через кордон до Польщі.

Про це у Twitter повідомляє Прикордонна служба Польщі.

“Після “тихої” ночі на околицях табору в Кузниці ми зараз спостерігаємо, що в цьому місці перебуває все більше груп озброєних офіцерів білоруських служб. Ми бачимо хвилювання серед мігрантів. Також є фургон для телетрансляції”, – йдеться у повідомленні прикордонників.

Фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Польські прикордонники кажуть, що намети мігрантів починають зникати.

“Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ від білоруських служб. Бачимо, що сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону. Наші сили готові до дій у відповідь”, – зазначили у Прикордонній службі Польщі.

W związku z plotkami kolportowanymi wśród migrantów, na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec. Przeciwdziałamy niebezpiecznej prowokacji.

1/2 pic.twitter.com/1qJnQW7RC6 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

2/2 Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od 🇧🇾 służb. Widać, że strona 🇧🇾 przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

Нагадаємо, що 13 листопада ввечері до Польщі через кордон з Білоруссю потрапило 50 мігрантів з Близького Сходу.